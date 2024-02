Kuku raadio saates «Kuku pärastlõuna» ütles Sooäär, et uudis tuli nii ootamatult, et ta ei osanudki midagi mõelda.

«Et mis asi see nüüd on. Kas keegi teeb nalja või ma ei tea... Aga lõpuks hakkas settima mõte, et mind pandi tähele ja niimoodi. Lõpuks sain aru, et see on ikka tõesti mulle ja keegi pole nalja teinud.» Uudisest kuuliski ta tegelikult ühe ajakirjaniku käest, kes talle helistas. «Tulin kodust ja olin trammis!»