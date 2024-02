KUULA ⟩ Põhja-Tallinn pööras Marju Läniku hittloo pea peale. «Marju on teadlik, et uus versioon on pisut vürtsikam.»

Värskelt Eesti Muusikaauhindade galal elutööpreemiaga pärjatud Marju Länik on ka Põhja-Tallinna tähelepanu pälvinud. Nimelt on bänd võtnud inspiratsiooni Marju armastatud 90ndate hittloost «Sinu juures» ja teinud sellest enda sõnul midagi ootamatut.

«Kui Marju lugu räägib sellisest ilusast ja muinasjutulisest pikast suhtest, siis meie loo sõnumist sellist õnnelikku lõppu ei leia. Või noh, leiab küll, aga see ei kesta just ülemäära kaua. Rohkem nagu üheöösuhe võtmes või nii,» kirjeldab bändi räppar Risto Vürst .

Küsimusele, kas Marju Länik on loost teadlik, vastas bändi teine räppar Jaanus Saks nii: «Marju on lugu kuulnud ja olime temaga loo tegemise ajal pidevalt suhtluses. Eks Marju on teadlik, et uus versioon on pisut vürtsikam ning kirjeldab suhteid tänapäevases võtmes.»