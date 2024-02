Sten-Erik Jantson ootab missist kallimaga teist last

Meelelahutus- ja restoraniärimees Sten-Erik Jantson ootab kallima Elina Kovalenkoga teist ühist last, kelleks on tütar, vahendab Õhtuleht .

Paari esimene laps nägi ilmavalgust 2022. aasta 14. septembril. «Öeldakse, et armastus on parim investeering, mida rohkem sa armastad, seda rohkem saad seda tagasi. Asi pole kaugeltki selles. Armastus on kõige unikaalsem investeering, mida rohkem sa seda kingid, seda rohkem sünnib teda sinu enese sees. Kui vaid inimesed mõistaksid seda, kui palju kergem oleks elu,» kirjutas Elina foto juurde, kus jagas klõpsu beebi väikesest käest.