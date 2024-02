KUUMA PÄIKESE ALL ⟩ Muusik Paul Neitsov tähistab kallimaga aastapäeva: kolm aastat koos ja igavesti minna

Rääkides suhtest, sõnab muusik, et eks mõlemad on üksteisele palju õpetanud ja koos on ka palju õpitud. «Olulisem võib-olla on see, et kõik tuleb omal ajal ja mitte millegagi ei tasu kiirustada ja rabistada,» räägib ta möödunud aastast kaasa võetud mõtetest.