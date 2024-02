Imikuga koos avavanglas olev ema on ahastuses: kõrvalkambris elab lapse vägistanud naine!

«Ma olen täiesti šokis! Ma ei tea, mis pilguga ta mu last vaatab, kardan last üksinda magama jätta,» ütleb avavanglas viibiv kahekuuse lapse ema, kes sai teada, et tema kõrvalkambris elav naine istub Rootsi kardinate taga alaealise vägistamise eest. «Mõistame seda, et teadmine, et läheduses viibib inimene, kes on pannud toime raske kuriteo, võib tekitada teatavat hirmu,» kommenteerib Tallinna avavangla juht Jaano Saar, kes lisab, et vanglates ei ole eraldamist tulenevalt sooritatud kuriteost.