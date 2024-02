AFÄÄR PALJASTATI ⟩ Jaapani missiks kroonitud ukrainlanna pidi tiitlist loobuma

Kui jaanuaris krooniti Jaapani missiks Ukrainas sündinud naine, siis esialgu tekitas poleemikat just asjaolu, et ta pole puhast verd jaapanlane. Nüüd on Shiino tiitlist loobunud, kuid hoopis teisel põhjusel: nimelt avaldas kohalik ajaleht artikli, kus paljastati naise afäär abielumehega.