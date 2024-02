Majandusministeeriumi nõunik kommenteerib MTÜ Eesti Andmesidevõrgu internetisaagat

Esmaspäevases «Kuuuurija» saates rääkis armastatud muusik Toomas Anni, kuidas on pea seitse aastat koju kiiret valguskaabliga internetti soovinud.

«See ei ole ainult minu probleem, see on siin Lõuna-Eestis laialdane probleem,» rõhutas muusik esmaspäevases «Kuuuurija» saates, kus juttu tuli lõunaeestlaste kiire interneti probleemidest. Tuhandete lõunaeestlaste majapidamised on ühe väikese seltskonna tegemiste tõttu kiirest internetist hoopiski ilma jäetud.