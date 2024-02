SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal võib tuua üllatavaid pöördeid: ees on hoopis uutmoodi algused

Soovitused nädalaks

Dagmar tõlgendab, et sel korral tuleb see jõuline, julge, stabiilne ja tasakaalukas kuningas meile ütlema, et sinagi peaksid just nii end oma elus tundma. Usalda, et sul on kõigeks vajalikuks piisavalt ressurssi ja kui pangakonto seda hetkel ei peegelda, siis usalda, et universumi tagatubades tehakse usinalt tööd, et asjad nii sättida, et sul oleks külluslikult.