«Kokaiin Peruus on üle prahi,» teatas kümnete tuhandete fännidega Eesti tiktokker Martti Randma, kes tunnistas Elu24 toimetusele, et tegi Peruus perereisi ajal narkot. Martti rõhutas, et otseülekande ajal ta seda ei teinud ja oli sel hetkel üksinda.