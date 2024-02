Haruldase vähivormi seljatanud Annabel: ma ei saanud aru sellest, mis toimub

Esmaspäeval, 5. veebruaril tähistas oma kümnendat sünnipäeva vähiravifond Kingitud Elu. Sel puhul olid «Ringvaate» saatesse kutsutud fondi üks asutajatest Toivo Tänavsuu ja tänu fondile haruldase haiguse seljatanud Annabel Sepp koos emaga.

Haruldast vähivormi põdenud Annabel vajas abi seitse aastat tagasi ning tänu eestlaste heatahtlikkusele ja Kingitud Elu fondile ta seda ka sai. Kokku koguti umbes paari päevaga 200 000 eurot.

Tänaseks on 13-aastane Annabel vähi seljatanud. «Tunnen ennast väga hästi,» ütles Annabel «Ringvaates». Diagnoosile ja sellele järgnenud ravile tagasi vaadates märgib Annabel põgusalt: «See oli raske aeg, ma ei saanud aru sellest nii palju, mis toimub mu ümber.»

Kuigi Annabel on tänaseks terveks kuulutatud, peab ta regulaarselt haiglas käima ja ka operatsioonidel. «1. veebruaril käisin operatsioonil,» tunnistas Annabel, kes kõigest viis päeva hiljem juba telesaates külalisena diivanil istus. «Kuidas sa vastu pead?» küsis saatejuht Grete Lõbu. «Hästi, olen harjunud juba,» tõdes Annabel.

Annabeli ema Marianne Lõhmus avaldas, et operatsioone on tema tütrel olnud palju. Kõigest seljaoperatsioone, millega pikendatakse vardaid Annabeli selgroos, et ta saaks kasvada, on tal olnud kokku 11.

Marianne sõnul on kõik see nende pere jaoks argipäev ja mingit hirmu ei ole. Hirm kadus pärast seda, kui vähidiagnoosist üle saadi: «Siis kadus see kõige suurem hirm ära.» Lisaks täpsustas Annabeli ema, et kasvaja pärast tema tütar enam uuringutel käima ei pea: «Sellega oleme hüvasti jätnud.»

Miks toetada fondi Kingitud Elu? Selle üks asutajatest Tänavsuu vastas: «Järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes, keegi sinu lähedane, keegi sinu sõber.»

Vähifondi Kingitud Elu kaasasutaja Toivo Tänavsuu. Foto: Taavi Sepp

Tänavsuu tõdes, et aastatega on abivajajate arv kasvanud. «Meil on olnud kuid, kus tuleb 20 taotlust, on kuid, kus tuleb üle 40 taotluse.»

Rohkem infot Kingitud Elu fondi kohta leiad nende kodulehelt SIIT.