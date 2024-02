SUSSER-VUSSER ⟩ «See oli pensionist kogutud raha...» Soojuspumba tellinud kliendi ja ettevõtte vahel läksid suusad risti

«Omavahelises jutus rõhutati korduvalt, et mida kiiremini ülekande teen, seda kiiremini nad saavad tellimuse seadmetele esitada,» kurdab pensionieas Rein, kes tellis möödunud aasta suvel uue küttekeha. Mehe sõnutsi on teda tüssatud, kuna on tänaseks ilma nii oma rahast kui ka tellitud kaubast, kuid ettevõttel on olukorrast hoopiski teine nägemus. «Üks osa sai kliendile üleantud ning teise üleandmise kohta välja pakutud mitu aega, kuid need ei sobinud.»