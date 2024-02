ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: paar pauku vastu vahtimist Riigikogu riietehoius

Juhtus see, et toonane Riigikogu liige ning üsna suuretiraažilise ajalehe "Kaja" toimetaja Artur Tupits virutas haridus- ja hoolekande ministrile Leopold Johansonile vastu vahtimist.

Kes vanu ajalehti vaadata viitsib, märkab esmalt kohe, kuidas antud juhtum helikiirusel rahvafolkloori kolis. Siit pärineb väljend “Tupitsat tegema”, “tuupi tegemise” aseainena. On isegi oletatud, et "tuupi tegemine" pärineski otseselt "tupitsa tegemisest", aga seda vist siiski mitte, kuna keeleuurijad väidavad, et "tuupi tehti" juba varemgi.