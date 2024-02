«Fännina, nii palju, kui mul on olnud võimalik seda mitte näitleja ja produtsendina vaadata, häiris mind esimese hooaja puhul selle lahtine lõpp,» räägib USA näitleja Ansel Elgort Elu24-le oma menusarjast «Tokyo Vice». Tema ja ta ekraanipartner, Jaapani näitleja Ken Watanave lubavad, et peagi esilinastuv teine hooaeg tuleb veelgi parem ja toob selgust seni vastuseta jäänud küsimustele.

«Sarja üks kõige üllatavam tugevus on meestevaheline sõprus,» kiitis Briti meediaväljaande The Times kriitik «Tokyo Vice'is» kujutatavat sõprust kahe peategelase vahel. Ühte neist kehastab USA näitleja Ansel Elgort («The Fault in Our Stars», «Baby Driver», «West Side Story»), kes õppis oma rolli jaoks ära jaapani keele.