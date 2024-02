Eesti on digiriik – vähemalt nii meile räägitakse. Selgub, et tuhandete lõunaeestlaste majapidamised on ühe väikese seltskonna tegemiste tõttu hoopiski kiirest internetist ilma jäetud. «See, kes kannatab, on ikka see lihtne inimene,» ütles nördinult esmaspäevases «Kuuuurija» saates Põlvamaal elav muusik Toomas Anni.