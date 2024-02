Ootamatult Sky Plusist lahkunud Kristjan Hirmo: meelelahutus tundub glamuurne, aga tegelikult on see supp nii lahja

Jaanuari alguses tuli kõigile suure üllatusena raadiohääle Kristjan Hirmo teadaanne, et ta lahkub Sky Plusi hommikuprogrammist. «On see vast alles olnud sõit! Tänasega saab läbi minu ligi 25 aastat kestnud liit Eesti suurima raadiogrupiga ja selle lipulaevaga Sky Plus. Tehtud!» teatas Hirmo ühismeedias.