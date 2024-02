«Jalutas omanik ehk oma armsat potti ja ehk lipsas pott tal lihtsalt käest ja pani plehku?! Või vedas omanik oma kallist armsat kempsupotti seljakotis, kus too väga püsida ei tahtnud ja vupsas välja?!» kirjutab pildi postitanud Karina lisades, et nalja võib leid ju pakkuda, kuid tegelikult on väga kurb, et on inimesi, kes loodusesse selliseid asju viskavad. «Ma tõesti ei kujuta ette, mis toimub selliste inimeste peas,» ütleb ta ning jagab fotot.