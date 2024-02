Hiljaaegu taas skandaali sattunud BSH: meelelahutusäris kuulaksin Liis Lemsalu arvamust

Jaanuari viimasel päeval tuli ilmsiks, et Brigitte Susanne Hunt on päevapealt katkestanud suhted enda mänedžeri ja sõbranna Hanna Grethaliga .

«Ma ei planeeri neid asju, see oli mulle eraeluliselt kõige suurem šokk mu elus,» nentis Brigitte enda Instagrami loos. Mis must kass sõbrannade vahelt läbi jooksis, kumbki pool täpselt esialgu ei avaldanud. Brigitte aga vihjas ühismeedias: «Ütleme nii, et ma nägin teatud vestluseid, ja ma ei ütle kunagi, mis seal oli, ma ei räägi sellest, ärge küsige, aga karma sain ma kätte küll.»