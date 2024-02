ELU25 ⟩ Juku-kalle Raid: Eesti iseseisvus lääneriikide kiuste

Meie Tartu Rahu "isa" Jaan Poska jaoks tunduski see kõik pisut kahtlane: esiteks ei olnud punavens kuidagi võimalik minna võimudega "niisama juttu ajama", teiseks ei olnud Kinkil mingeid volitusi. Ometi meenutab Poska, et tüüp laekus Eestisse, kaasas rahuplaani algne kava. Selle kõige tagant paistsid Moskva organiseerivad käpad ning juhtnöörid. Septembri alguses pöördus Eesti poole juba nõukogude välisasjade rahvakomissar Tšitšerin mõttega organiseerida rahuläbirääkimised.

Lääne vastuseis Eesti iseseisvusele

Kaarel Pusta meenutab oma mälestustes, kuidas Soomel soovitati küll iseseisvust taodelda, aga arvestusega, et raudteed ja sadamad jääksid Venemaa kontrolli alla. Kui soome esindaja päris, et mis iseseisvus see siis sihukene on, vastasid prantslased üsna arrogantselt, et einoh, autonoomia. Parem autonoomia kui eimidagi.