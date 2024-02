STAARIGA ROOLIS ⟩ Aasta räppartist villemdrillem esinemistasust: teadsin, mis summa võiks olla, aga jäin nõusse 75 euroga

«Läksin närvi enda peale, tundsin, et mul oleks vaja sellist inimest,» meenutab räppar villemdrillem läbirääkimisi esinemistasu osas, milles ta ennast alt vedas. Pärast seda mõistis villemdrillem, et tal on räpparina meelelahutusmaailmas toimetamiseks väga vaja mänedžeri.