«TÄIESTI JABUR!» ⟩ Printsess Catherine'i kohta läks Hispaania telesaatest liikvele hirmutav kuulujutt

Printsess Catherine läks 16. jaanuaril haiglasse, kus talle tehti kõhuoperatsioon, ning kuningliku perekonnaliige sai lõppeva nädala alguses, 29. jaanuaril, kodusele ravile. Vahetult enne seda läks populaarses Hispaania telesaates «Fiesta» ajakirjaniku Concha Calleja öeldust liikvele hirmutav kuulujutt, vahendab The Times.

Nimelt väitis hispaanlanna telesaates, et Catherine'i elu sattus operatsiooni ajal ohtu ja ta pandi kunstlikku koomasse. Calleja rääkis saates, mis oli eetris 28. jaanuaril, et arstid võitlesid printsessi elu eest. Hispaania ajakirjanik läks oma jutuga nii kaugele, et rääkis sellest, kuidas arstid kasutasid kõiksugu meetodeid printsessi päästmiseks.