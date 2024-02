UUE KODU OTSINGUL ⟩ Silvia Ilves peab oma korterist välja kolima. «See on positiivne samm uuele elumuutusele»

Tšellist Silvia Ilves räägib Elu24-le, et tal tuleb välja kolida oma senisest korterist, kus ta on viimased neli aastat elanud. Kuigi kiri väljakolimise kohta tuli korteri omanikult ootamatult, pole see Silvia jaoks halb uudis. «Kurb uudis see minu jaoks pole. See on positiivne samm uuele elumuutusele. Olen juba tükk aega tundnud, et soovin edasi liikuda,» tunnistab ta. «Kevad on muutuste aeg.»