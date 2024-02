Kirjad vangidelt ja kummalised pakid: «Viiekümne halli varjundi» staar saab üllatavaid kingitusi

Populaarses triloogias «Viiskümmend halli varjundit» näidelnud Johnson andis hiljaaegu vestlussaates intervjuu koos hittsarja «This is Us» näitleja Sterling K. Browniga , kes avaldas, et paljud inimesed tulevad tänaval tema juurde ja «tänavad teda oma elu muutmise eest».

«Inimesed tulevad ja kallistavad mind, öeldes, et see saade («This is Us») muutis nende elu,» ütles Brown. «Minuga ei juhtu seda kunagi!» vastas talle naerdes Dakota Johnson. «Ma lihtsalt saan vanglas viibivatelt meestelt kirju ja postkasti väga kummalisi kingitusi!» sõnas 34-aastane Dakota, viidates, et kingid on seotud erootilise triloogiaga «Viiskümmend halli varjundit».