VIDEO ⟩ Tallinna kesklinnas ähvardas kaasliiklejat kurikaga mees. Pealtnägija: ta käitus agressiivselt

Tallinlanna Dina, kes olukorda pealt nägi ja ka video filmis, kirjeldab, et tema ise tuli trammi pealt ning vahetult enne trammist väljumist kuulis, et mingi auto laseb signaali. «Kui tulin trammist välja, siis nägin, et punase tulega valgusfoori ees seisis Mercedese buss, selle taga oli Volkswageni auto.»