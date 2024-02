Kuna Vasakpoolsete ehk Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liikmetest tuli kohale vaid kümmekond, siis jääb erakonda juhtima juhatuse asendusliige Keijo Lindeberg, kes on siiski äriregistri andmetel 2022. aasta novembrist Parempoolsete erakonna liige.

Delfile ütles Lindeberg, et tema kui juhi ülesanne pole poliitiline. «Minu ülesanne on tagada, et erakond kui organisatsioon toimiks.»