FOTOD ⟩ Soomes mesinädalaid veetnud Taiwani räppar sai veidral põhjusel kriitikat

Enam kui 1,3 miljoni instafänniga Taiwani ja Ameerika päritolu räppar Will Pan abiellus möödunud aasta lõpus oma Hiinast pärit kallima Luna Xuaniga. Mõned nädalad hiljem sõitis abielupaar Soome puhkama ja paljude fännide arvates selleks, et just seal oma mesinädalad veeta.

Xuani sotsiaalmeedia postituse põhjal selgub, et naine on Soomet külastanud varemgi: «Järjekordne aasta Soomes ringi reisides. Rõõmus, et näen jälle virmalisi,» kirjutas hiinlanna oma postituses. Viimati käis ta Soomes täpselt aasta tagasi.

Nii Pan kui Xuan jagasid oma Instagrami kontodel reisist, mida peetakse nende mesinädalateks, fotosid. Kuigi osad tundsid hirmu, kas Pan lühikeste käistega lumises Soomes ära ei külmu, siis kriitikud leidsid veidi veidrama põhjuse, mille kallal norida, vahendab 8days.sg.

«Sa oled juba abielus, miks sa teeskled, et sa üksi oled,» kirjutas keegi Pani postituse alla. «Te olete ilmselgelt mesinädalatel. Tahan näha pilte, kus te olete koos!» põrutas keegi solvunult.

Netirahva soovidele kumbki ei allunud ning mõlemad postitavad jätkuvalt oma ühismeediasse fotosid, kus nad on üksi. Ühismeedia põhjal selgub, et mesinädalad Soomes on lõppenud, ja paar on oma reisil jõudnud uude sihtpaika.

Kas abielupaar oma reisist ühiseid fotosid sotsiaalmeediasse postitab on ebaselge, kuid samas üsna ebatõenäoline. Kumbki ei ole üksteisest oma Instagrami kontol pilte jaganud, erandiks vaid paari pulmafotod.