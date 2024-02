Ühismeedias jagatud postituses tõsteti esile, et 36-aastame Bikovic toetas Venemaad juba enne Ukraina sõda. «HBO, kas see on teile normaalne teha tööd inimesega, kes toetab genotsiidi ja rikub rahvusvahelist seadust?» küsiti ametlikul Ukraina välisministeeriumi Xi (varem Twitteri) kontol 24. jaanuaril.