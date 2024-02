«Kas Brigitte karjäär ongi otsakorral?» Mallukas viitab, et BSH peab tagasi palgatööle minema

Jaanuari viimasel päeval teatas Brigitte Susanne Hunt oma ühismeedias, et tema mänedžer Hanna Gretha on talle haiget teinud ning nende sõprus ja töösuhe on lõppenud. Nõnda jäi Brigitte poole aasta jooksul ilma juba teisest mänedžerist.