KLÕPS ⟩ Lauljatar Grete Paia väisas uhket galat, silma paistis üks eriti rabav detail

Paia lumivalge kostüüm nägi nii kaugelt kui lähedalt hea välja ning tõmvas uhkel galal kõvasti pilke. Lähemalt vaadates paistis aga silma rabav detail, huvitava struktuuriga pintsaku all rinnahoidjat ei olnudki!

Instagram reedab, et lauljataril on garderoobis ka samasuguse kostüümi must variant.