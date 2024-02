ARMASTUST! ⟩ Liis Lemsalu kinnitab, et on elukaaslasega kihlunud

Liis Lemsalu viimastelt Instagrami piltidelt on näha lauljatari sõrmes säravat sõrmust.

Nüüd kinnitab Lemsalu Kroonikale, et on tõepoolest elukaaslasega kihlunud. «See rõõmus hetk oli tegelikult juba 2021. aasta oktoobris ja me oleme tõesti väga õnnelikud,» kommenteeris ta väljaandele.