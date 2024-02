INTERVJUU ⟩ Eesti Laulu finalist Peter Põder: ma ei tahtnud elu lõpuni sahtlisse laule kirjutada

«Enamus inimesi käib esmaspäevast reedeni tööl, minu põhiline tööaeg on nädalavahetusel, kui teised puhkavad,» kirjeldab muusiku elurütmi Eesti Laulu finalist Peter Põder, kes on küll esimest korda Eesti Laulu finaalis sooloartistina, kuid laulukirjutaja ja kitarristina on ta Eesti muusikamaailmas juba kanda kinnitanud.