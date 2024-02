Alika võidurohke EMA gala järel: need auhinnad tähendavad seda, et olen õigel teel

«Ütleme nii, et ikka tähistan,» võttis Eesti Muusikaauhindade galal viis auhinda võitnud Alika oma õhtu kokku. Lauljatari rõõmu ei varjutanud ka tõsiasi, et rõivavalik ja pidev tähistamine tähendas seda, et galaõhtu oli tema jaoks väga palav.