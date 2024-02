VIDEOINTERVJUU ⟩ Kristina Pärtelpoeg BSH draamast: ma ei arva, et Hanna midagi valesti tegi

Kristina Pärtelpoeg teeb koos Mallukaga üliedukat podcasti «Salajutud», kus räägitakse peaaegu kõigest. «Me ei räägi inimeste nimedest. Pigem räägime endast hästi avatult ning võib-olla inimestest, kellega me deidime. Eks see sõltub täiesti tujust ja olukorrast ja sellest kirjast, mis me saame,» ütleb ta.

Enda kohtingute kohta avaldab Pärtelpoeg, et ta käib küll kohtamas, aga pole kellegagi suhtes. «Naudin seda vallalise aega, olin viis aastat suhtes ja nüüd tuleks nautida seda üksinda aega,» tunnistab ta. Pärtelpoeg jagab ohtralt kiidusõnu oma endisele abikaasale Siimule. «Kõik on balantsis ja kõik on hästi,» ütleb ta. «Siim on väga hea isa ja väga tore inimene, kellega koos last kasvatada.»