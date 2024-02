Valla plaan sulgeda Käina kooli raamatukogu tekitab õpetajates pahameelt: otsus tehti tagaselja!

Elu24 toimetuse poole pöördus Käina kooli õpetaja, kes kurtis oma muret seoses valla sooviga sulgeda Käina kooli raamatukogu. Õpetaja rääkis, et vald teatas ootamatult, et raamatukogu tuleb kinni panna, et kulusid kokku hoida.

«Õpetajaid pahandab see väga, et otsus tehti nii järsku ja ilma õpetajatega nõu pidamata. Oleme seda meelt, et kooli raamatukogu on kindlasti vajalik ja seda ei tohiks likvideerida. Näiteks lähevad paljud õpilased kella pealt bussile ja neil pole ajaliselt võimalik minna eemal asuvasse valla raamatukokku. See ei asu nii lähedal,» räägib õpetaja, kes soovib jääda artiklis anonüümseks.