Koera hüljanud Keiti Vilms murdis instavaikuse: naine suure südamega

Pärast seda, kui Elu24 vahendas 4. jaanuaril, et emakeele populariseerija Keiti Vilms hülgas oma varjupaigast võetud koera Madonna, kommenteeris Vilms olukorda toimetusele järgnevalt: «Madonts pistis plehku tõesti, hea meel, et leidis tee tagasi sinna, kust ta võtsin, nii saab ta kellelegi teisele sama palju rõõmu ja abi pakkuda kui mulle. Ise kolin jaanuari keskel Aafrikasse Ugandasse, nii et lõpp hea, kõik hea.»