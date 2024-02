Haapsalu mees avastas postkastist infokirja, mis reklaamib erinevaid kapsleid, mille raviomadused olla nii head, et saab kõikidest tervisehädadest priiks. «Mulle tundub, et see on mingi petuvärk ning sunnivad end ilmselt peale hullemini kui jehoovakad,» ütleb ta.