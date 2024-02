STAARIGA ROOLIS ⟩ Bedwettersi liikmed fännidest ja bändi sünnist: meie muusikaga Eestis kindlasti ära ei ela

Kui 12 aastat tagasi olid Bedwettersi fännideks pigem Järvesaare sõnul teismelised neiud, siis täna on ring tema sõnul palju laiem – viieaastastest kuuekümnesteni. «Peale live'i me lähme rahvasse, anname autogramme ja räägime juttu. Neid lugusid on väga huvitavaid, kes on nutnud pärast meie laialiminekut... Nii äge on näha neid, kes on oma lastega kontserdil, et see muusika läheb kõigile peale. Eriti äge on näha neid noori, kes issi-emme õlgadel kaasa laulavad. Sellepärast me teeme seda.»