«5G interneti ja uue teleka digiboksiga jääb üle vaid telekat ennast vaadata.» Kilingi-Nõmme mehe sõnul ei suuda Elisa lubatud kvaliteeti tagada

Ligi 15 aastat Elisa kliendiks olnud Kilingi-Nõmme mees Ahto on tänaseks pakutava teenuse kvaliteedis pettunud. «Ma saan televiisorit vaadata vaid öösel. Õhtul on interneti kiirus nii madal, et ei vea välja.» Elisa vabandab kliendi ees. «Teeme kõik selle nimel, et õige lahendus talle leida!