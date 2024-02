SÄUTSUD ⟩ «Mänedžeride kaadrivoolavus on suurem kui Eesti jaepoodides kokku!» BSH uus draama pakub sotsiaalmeedias nalja

Kolmapäeva õhtul avalikustas Brigitte Susanne Hunt , et tema teed mänedžeri ja sõbranna Hanna Grethaliga läksid päevapealt lahku. «Ma ei planeeri neid asju, see oli mulle eraeluliselt kõige suurem šokk mu elus,» nentis Hunt Intstagramis. Alles mõned tunnid varem olid nad välja tulnud enda uue podcastiga.

«Ütleme nii, et nagu tee haiget inimestele, me keegi ei vali, kelle vastu meil tunded tekivad, ma saadan mõistvust, ma jagan andestust, aga kui austus ja usaldus kaob, mis iganes suhtes, siis on nagu mõttekoht, kas kümme aastat visata minema või mitte,» arutles Hunt enda jälgijatega.