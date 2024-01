Näitleja Allan Noormets lahkub «Õnne 13» sarjast: peaprodutsendiga läksid suusad risti

Järgmisel nädalal tähistab oma 60. juubelit peaaegu 30 aastat Tallinna Linnateatris töötanud näitleja Allan Noormets , kes on avalikkuse eest tahtlikult varjus olnud. Ta on andnud oma karjääri jooksul vaid mõned intervjuud. Nüüd soostus ta oma 60. sünnipäeva eel pikemalt oma elust «Pealtnägija» saatele rääkima.

Noormets jõudis lavakunstikooli 13. lennu ridadesse juhuse läbi. Ta läks lavaka katsetele, kuna pidas seda kooli parimaks. Tookord ei läinud aga õnneks ja Noormets ei saanud kooli sisse, kuid kuna soov teatrialal haridust saada oli nii suur, läks ta hoopiski koos Elmo Nüganeni ja Andres Noormetsaga 1982. aastal Tallinna Pedagoogilisse Instituuti näitejuhtimist õppima. Pärast esimest kursust tuli aga minna nõukogude armeesse aega teenima. Kui sõjavägi lõppema hakkas, said kõik kolm noormeest aga rõõmustava üllatuse osaliseks, sest lavakunstikooli 13. lennu juhendaja Kalju Komissarov kutsus nad lavakasse.

Pärast lavakunstikooli lõpetamist läks Noormets tööle Ugala teatrisse ning seejärel Tallinna Linnateatrisse, kus ta töötab siiani. Kõik need 29 aastat on Noormets kaasa teinud ka armastatud teleseriaalis «Õnne 13», kus ta on kehastanud advokaat Georg Sumbergi.