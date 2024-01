KLÕPSUD ⟩ Liis Lemsalu tähistas pisipoja teise kuu sünnipäeva

«Meil oli vahepeal ka sünnipäev,» ütleb Liis Lemsalu oma Instagrami loos ning jagab vahvaid fotosid uhkest sünnipäevatordist, millel kaks küünalt põlemas. Tordi kõrval laual on näha ka toredad sünnipäevamütsid.

Juba on beebi teinud ka algust aktiivsete eluviisidega. Lemsalu jagab fotot, mis on pildistatud võimlemissaalis. «Teeme trenni,» ütleb ta.

Paistab, et Liis tunneb emadusest suurt rõõmu. «Meil on kõik superhästi ja me naudime seda beebimulli nüüd vaikselt edasi,» ütles Liis vahetult pärast beebi sündi Instagramis, kus ta tänas kõiki õnnesoovijaid.