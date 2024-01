«Ma võin vabalt rääkida, aga lihtsalt mul on selline tunne, et mul on nii palju lahedaid asju, millest jutustada,» tunnistab laulja Daniel Levi, kellele anti alles hiljuti Eesti Laulu 2024 poolfinaalis sõna vaid juusteteemalise küsimuse järel. Mingit vimma Levil ei ole ja talle isegi meeldib rääkida oma juustest, mida ta kindlal põhjusel ära ei lõika.