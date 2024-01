Jõhkra koerarünnaku ohver jääb 100 000-eurosest hüvitisest ilma? Vandeadvokaat: kohus soovis natuke ühiskonda raputada

«Samas kriminaalõiguses, inimkaubanduse ohvrite mittevaraline kahju, [...] teda on vägistatud, teda on ilmselt pekstud, selline keskmine on oluliselt madalam. Kõige suurem kahjuhüvitis inimkaubanduse ohvrile Eestis läbi aegade on 50 000. Mõelge, vägistamisohvrile viis kuni kümme tuhat. Ehk siis see 100 000 on tõepoolest väga eriline number,» selgitas Turk.

Ta jätkas: «Kahjuks ma kardangi, et ta sellepärast ei saa kehtima jääda, [...] ja ma tõepoolest arvan, et kohtunikkond soovis natuke ühiskonda raputada.»

«Kohus on ikkagi seotud sellega, et mittevaralise kahju hüvitis peab vastama ühiskonna heaolu tasemele. [...] Ehk siis ma kardan, et kõrgema astme kohtud ütlevad, et see 100 000 sellise kuriteo puhul on niivõrd teisest mastist, võrreldes teiste, väga raskete kuritegude ohvritele välja mõistetud mittevaralise kahjuga,» märkis Turk, kuid lisas lõpetuseks, et see siiski ei tähenda, et kohtud sellele otsusele kindlaks ei jää.

Turk soovib kannatanule edu, soovitab see teekond lõpuni käia ja loodab, et seda südikust jätkub ka järgmistel kohtuastmetel. «Aga kui ma päris ausalt ütlen, siis kahtlen selles,» viitas Turk enneolematule hüvitisele ja võimalikkusele, et Sinimets selle 100 000 eurot kunagi saab.

Vandeadvokaat lisas raadiointervjuus, et antud juhul on enneolematu ka koeraomanikule määratud kaks kuud reaalset vangistust. «Miks selline vangistus? Tegelikult ma ütlen, et loomapidamise puhul ettevaatamatusest kellelegi tervisekahju tekitamine, [...] reaalne vanglakaristus kaks kuud ettevaatamatusest toime pandud teo puhul, see on tegelikult pretsedenditu.»