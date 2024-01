Mereuuringute firma Deep Sea Vision teatas, et nad võisid leida 1937. aastal ümbermaailmalennul kadunuks jäänud Amelia Earharti lennuki Vaikse ookeani põhjast ligi 4900 meetri sügavuselt.

Ookeaniuuringute meeskond usub, et nad on leidnud Vaikse ookeani keskosa põhjast 20. sajandi tuntud naispiloodi Amelia Earharti lennuki. Kuid mõned eksperdid ütlevad, et nad pole selles nii kindlad.