ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: saab n...i küll, aga alles pärast keretäit. Pex ja sex Eesti moodi.

Andrese abielu Krõõdaga näib algul idüllina ehk millegi taolisega, mida on nähtud ka armastusena. Andres Krõõta ei peksa. Ehk sellepärast, et püha töötegemine pole jõudnud teda veel selleks inspireerida või on asi Krõõdas kui naises, kes ei süüta mehes iha peksmise kui kire äärmusliku vormi vastu. Krõõt sureb ilma, et nende vahekorras meile miski lõplikult selguda võiks.

Aga ilmne on, et juba Krõõda eluajal tekib Andresel kirg teenijatüdruk Mari vastu. Ja see kirg on vastastikune. Krõõda surm ainult lisab õli tulle. Paratamatult on nii Krõõt kui Mari mees Juss vaid takistuseks selle kire ees. Alles pärast mõlema eemaldamist saab see kirg kogu jõus valla pääseda.

Sulase Jaagupi kirg metsa taga elava talutütre Roosi vastu päädib korraliku pea pekstavalt hinge viiva keretäiega.

Paaril sünnib üks laps teise järel, ehkki ainsa füüsilise kokkupuutena nende vahel tõuseb romaanis esile peks. Millal siis lapsi eostati? Pärast peksu?

Romaani ammendamatu sisu