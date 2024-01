SÄUTSUMÖLL ⟩ «17 eurot? Nalja teete?» Õpetajate palgatõus lõi ühismeedia kihama

Alates 22. jaanuarist väljakuulutatud tähtajatu streigiga nõudsid õpetajad 1803 euro suuruse alampalga tõstmist. Teisipäeval andis Eesti haridustöötajate liit teada, et nad võtavad valitsuse palgapakkumise vastu ja õpetajad lõpetavad streigi ning õpetajate töötasu alammäär tõuseb 1820 euroni. 17-eurone palgatõus andis muidugi ainest säutsudeks ja ilmselgelt väljendatakse pettumust.

«Loving that compromise! (ingl armastan seda kompromissi) Võtke teadmiseks, et õpetajaid on võimalik nurka suruda!»