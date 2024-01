Avaldatud materjali kohaselt on Venemaa Karjalas asuv kinnistu umbes ruutkilomeetrisuurune, kuid avalikkusele suletud ala on peaaegu neli korda suurem. Võrdluseks, Dossier Centeri andmetel on Putini villade piirkond umbes kaks korda suurem kui Monaco vürstiriik, mille pindala on 2,02 ruutkilomeetrit, kirjutab Iltalehti.