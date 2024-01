Eesti Laulu finaalkohast ilma jäänud Traffic: pole ikka veel üle saanud

Unibeti jalkasaates istusid sel korral maha Trafficu liikmed Joonas Mattias Sarapuu ja Silver Laas koos Estoni Kohvri ja Lancelotiga ansamblist 5MIINUST. Jutuks tuli ka Eesti Laulu poolfinaal, kust 5MIINUST edasi pääses, kuid Traffic finaali ukse taha jäi.

«Kõige sitem on see, et kõik inimesed, kes tulevad ja sa pead neile hästi ütlema. Kukud just välja ja siis pead kõiki teisi kiitma hullult. T*ra, ma tegelt tahaks teid kõiki p*rse saata,» põrutas Sarapuu jalkasaates.

«Kõik ütlesid, et te saate raudselt edasi, siin pole küsimust ka, ennustusportaalid ja kõik, ma ise hakkasin ka uskuma lõpuks,» lisas Trafficu solist Silver Laas. «Üks viga, mis te tegite, on see, et te ei pannud Merilin Mälgule tähekese kostüümi selga,» leiab aga 5MIINUST liige Estoni Kohver.

«Mul on tunne, et ta hakkab elama nüüd alles, see lugu,» leidis Laas ja lisas, et ka raadiod on loo nüüd üles korjanud: «Nüüd me saime Eesti Laulust vabaks ja nüüd me saame ise hakata seda lugu push'ima ja promoma ja temaga ise teha, mis tahame.»

Vaata ja kuula rohkem Eesti Laulu muljeid videost: