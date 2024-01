Erinevalt Jüri Mõisast, kes kunagi kuulsusrikkalt teatas, et tema ilukirjandust ei salli, asetavad tuntud meelelahutustegelased raamatud aukohale. «Intelligent on see, kes suudab erinevates valdkondades kaasa rääkida,» arvab ilusüstide kuninganna Marju Karin, kes enda sõnul pidevalt mõnda köidet sirvib.

Vähemalt keskealistele raamatusõpradele on igaveseks mällu sööbinud ärimehe ja endise munitsipaalpoliitiku Jüri Mõisa kurikuulus tsitaat: «Raamatud on igand.» (Mõis kuulutas kümmekond aastat tagasi furoori tekitanud intervjuus, et ilukirjandus on oma aja ära elanud – tema teadvat palju huvitavamaid ja arendavamaid ajaveetmise vorme.) Õnneks on igandiks kujunenud pigem üleolev suhtumine. Küsitlesime eesti kirjanduse pidupäeva puhul tuntud eestlasi, et uurida, kui palju neil raamatulugemiseks aega jääb.