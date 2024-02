Paarieurose ravimi näppamine läks Tallinna vangla kinnipeetavale kalliks maksma

Mehe paturegister on pikk. Teda on korduvalt karistatud varguste eest ja praegugi viibib ta Tallinna vanglas varguse ja ebaseadusliku sissetungi eest. Aastate jooksul on mees silma paistnud aga just vargustega, pannes pihta kõiksugu kraami – konjakist tahvelarvutini. Kohtuotsustest selgub, et peamiselt on ta pannud toime varavastaseid kuritegusid, et saada vahendeid narkootikumide ostmiseks.