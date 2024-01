STIILIGURU ⟩ Meghan Markle'i riideese meenutab Amazoni netipoe taskukohast seelikut

Meghan Markle armastab riietuda elegantselt ja stiilselt. Ka seekord ei jooksnud ta lati alt läbi, kui otsustas kanda Bob Marley filmi esilinastusel Carolina Herrera seelikut. People aga kajastab, et seelik tekitas fännides küsimusi.

Nimelt leiab sarnase seeliku Amazon One veebikaubamajast kõigest paarikümne dollari eest. Seelikut kiidetakse taevani ja seda peetakse elegantseks. Liibuv seelik on valmistatud kolmekihilisest riidest ja sellel on ülalt alla kulgevad voldid.